"Die Bonduelle-Gruppe ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie im Oktober in neun Ländern die B Corp Zertifizierung erhalten hat. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung der Unternehmensgruppe dar und steht im Einklang mit ihrem erklärten Anspruch auf dem Weg in eine verantwortungsbewusste Zukunft der Wirtschaft." Gerald Gehrke,...

Den vollständigen Artikel lesen ...