Zürich - Swiss Re muss sich laut einem Medienbericht gemeinsam mit anderen Versicherern vor einem Gericht in London wegen der Kosten für Hunderte in Russland festgesetzter Flugzeuge verantworten. Die Eigentümer der Flugzeuge fordern von den Unternehmen Schadenersatz für die Maschinen, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs gestrandet sind, schreibt die «Finanz und Wirtschaft». Die Kläger würden Zahlungen in der Höhe von insgesamt über 3 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...