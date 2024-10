Das zuletzt bereits mehrfach von boersengefluester.de vorgestellte Medizintechnik-Unternehmen Nyxoah hat erneut seine Kapitalbasis gestärkt, um den für das kommende Jahr geplanten US-Start ihres Produkts Genio gegen obstruktive Schlafapnoe (OSA) möglichst breit auszurollen. So haben die Belgier aus einem Finanzierungsprogramm 3 Millionen Aktien zu je 9 Dollar platziert und somit brutto 27 Mio. Dollar erlöst. Zur ... The post Nyxoah: Kapitalbasis nochmals gestärkt appeared first on Boersengefluester.

