Fuschl am See - Jürgen Klopp wird neuer Fußball-Chef bei Red Bull. Ab dem 1. Januar 2025 übernehme der langjährige Trainer die Rolle als Head of Global Soccer bei dem Getränkekonzern, teilte Red Bull am Mittwoch mit.



In dieser Position soll er das internationale Netzwerk von Fußballclubs des Unternehmens leiten. Dabei werde Klopp "eine übergeordnete strategische Position" einnehmen, um die sportlich Verantwortlichen bei der Weiterentwicklung der Spielphilosophie zu unterstützen, hieß es. Außerdem soll er sich beim Scouting sowie bei der Aus- und Weiterbildung von Trainern einbringen.



"Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert", ließ sich Klopp zitieren. "Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen."



Im Sommer hatte Klopp seine neunjährige Amtszeit als Cheftrainer des FC Liverpool beendet. Mit dem Traditionsclub konnte er unter anderem die Champions League, die Premier League sowie den FA-Cup gewinnen. Zuvor hatte er bei Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 jahrelang die Bundesliga mitgeprägt.

