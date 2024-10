Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Herr Polenske (CEO) wird in diesem Roundtable die Implikation der Gesetzesänderungen in der Fahrschulbranche, die sich auf die 123fahrschule ergeben, erläutern. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu adressieren und in den Dialog zu treten.123fahrschule SE21.10.2024 09:30Boris Polenske, Founder & CEONach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/implikationen-der-gesetzesänderung-für-123fahrschule-ayhmmwbl+++Über 123fahrschule SE: Die 123fahrschule SE hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und ist mittlerweile der größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche. Durch die firmeneigene Software ermöglicht das Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung. Durch die digitale Anwendungssoftware wird den Fahrschülern eine vereinfachte Lernerfahrung und individuelle Lernfortschrittskontrolle für alle Führerscheinklassen ermöglicht. Darüber hinaus verschafft sich das Unternehmen dank integrierter Fahrlehrerausbildung einen klaren Wettbewerbsvorteil einer Branche, welche sich durch eine strukturelle Überalterung der Fahrlehrer kennzeichnet.

ISIN: DE000A2P4HL9