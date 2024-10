Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete jüngst eine deutliche Schwäche an der Börse. Mit einem Kurs von 56,50 Euro musste das Papier einen Rückgang von 2,0 Prozent hinnehmen. Trotz dieser Entwicklung sehen Analysten weiterhin Potenzial und setzen das mittlere Kursziel bei 75,50 Euro an. Die Aktie befindet sich derzeit 27,11 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 77,45 Euro, welches am 8. April 2024 erreicht wurde.

Finanzielle Aussichten bleiben stabil

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 9,47 Euro. Die Dividendenerwartung liegt bei 4,65 Euro, was einen leichten Rückgang gegenüber der Ausschüttung von 5,30 Euro im Vorjahr darstellt. Trotz eines Umsatzrückgangs im letzten Quartal um 3,92 Prozent auf 36,74 Milliarden Euro bleibt die finanzielle Lage des Unternehmens solide. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung für den 25. Oktober 2024 erwartet.

Mercedes-Benz Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...