FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SPIRAX PRICE TARGET TO 7750 (7950) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 896 (918) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1000 (1380) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1023 (1329) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1180 (1513) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9700 (9200) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 430 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 108 (125) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1069 (1426) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2600 (2250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 6600 (6300) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC CUTS PENNON GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 675 (725) PENCE - RBC RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES UNITED UTILITIES TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1150 (1050)P - UBS CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 880 (1115) PENCE - 'SELL'



