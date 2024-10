© Foto: adobe.stock.com



Brent Öl verzeichnete gestern einen deutlichen Preisrückgang. Die Preisrallye nahm ein abruptes Ende. Ob es sich hierbei nur um einen temporären Schwächeanfall handelt oder aber mehr dahintersteckt, ist die große Frage.Ausflug über die 80 US-Dollar nahm jähes Ende Zu Wochenbeginn schien sich die Preisrallye bei Brent Öl endgültig Bahn zu brechen. Brent Öl setzte die wichtige Marke von 80 US-Dollar unter Druck, die in Kombination mit den 81,7 US-Dollar einen veritablen Widerstandsbereich darstellt(e). Just in dem Moment, als es nach einem erfolgreichen Ausbruch in Richtung 85 US-Dollar und damit nach einer Fortsetzung der Rallye aussah, drehten abermals die Stimmung und schließlich die …