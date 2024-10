Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt am Mittwochvormittag nach einem negativen Start mittlerweile um den Nullpunkt und die Marke von 12'000 Punkten. Deutlichere Verluste verhindern die hoch gewichteten Novartis mit soliden Avancen. Nach der Stabilisierung der beiden Vortage im Anschluss an die schwache Vorwoche fehlen auch zur Wochenmitte klare Impulse für den SMI in die eine oder andere Richtung. Der nicht abflauende Nahostkonflikt, der Handelsstreit ...

