Teradata integriert NVIDIA NeMo- und NVIDIA NIM-Micro Services in die Vantage-Plattform, um KI-Workloads zu beschleunigenTeradata gab auf der "Possible"-Konferenz in Los Angeles eine neue Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, im Rahmen derer die Teradata Vantage-Plattform mit NVIDIA AI erweitert wird. Davon profitieren insbesondere große, globale Organisationen, die sowohl Public als auch Private Clouds nutzen:Integration von NVIDIA NeMo und NVIDIA NIM Microservices in Teradata Vantage: Teradata integriert NVIDIA NeMo (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nemo/)und NVIDIA NIM (https://www.nvidia.com/en-us/ai/referrer=ai-subdomain) Microservices in die Vantage-Plattform, um KI-Workloads zu beschleunigen und die Entwicklung grundlegender und maßgeschneiderter großer Sprachmodelle (LLMs), agentenbasierter Workflows und RAG-Anwendungen (Retrieval-Augmented Generation) zu unterstützen. Kunden können auch ihre eigenen benutzerdefinierten Modelle über NVIDIA AI Enterprise bereitstellen: eine End-to-End-Softwareplattform, die Sicherheit, Support und Stabilität auf Enterprise-Ebene bietet, um den ROI von generativen KI-Anwendungsfällen (GenAI) zu steigern.Teradata Vantage mit NVIDIA-beschleunigtem Computing: Zusätzlich zu mehreren NVIDIA-Softwareintegrationen wird die Teradata-Plattform eine NVIDIA-beschleunigte Computing-Infrastruktur bieten. Die erste Implementierung wurde heute im Rahmen der neuen Unterstützung von Teradata für kleine Sprachmodelle (SLMs) und offene LLMs in VantageCloud Lake angekündigt: Die neue "Bring-your-own-LLM"-Funktion (https://www.teradata.com/press-releases/2024/teradata-makes-real-world-genai-easier) nutzt die Vorteile der NVIDIA-KI-beschleunigten Computing-Plattform-Cluster für Aufgaben wie LLM-Inferenzierung und Modell-Feinabstimmung.NVIDIA NeMo Retriever auf Teradata VantageCloud: NVIDIA NeMo (https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nemo/) Retriever (https://blogs.nvidia.com/blog/nemo-retriever-microservices/), eine Zusammenstellung von NVIDIA NIM (https://www.nvidia.com/en-us/ai/referrer=ai-subdomain) Micro Services, wird künftig auch auf Teradata VantageCloud zur Verfügung stehen. NVIDIA NeMo Retriever ermöglicht es Unternehmen, benutzerdefinierte Modelle nahtlos mit verschiedenen Geschäftsdaten zu verbinden und hochpräzise Antworten zu liefern. Mit NVIDIA NeMo Retriever auf Teradata VantageCloud können beschleunigte Such- und RAG-Anwendungen vorhandene Kundendaten nutzen. Teradata wird Teradata VantageCloud-Kunden Zugang zu NVIDIA NIM Micro Services bieten, noch bevor das Angebot auf Kunden mit einer Hybrid-Umgebung ausgeweitet wird. NVIDIA NIM Micro Services sind Teil von NVIDIA AI Enterprise."Daten sind die Grundlage für generative KI-Anwendungen und ermöglichen die Entwicklung hochgradig maßgeschneiderter Anwendungen", sagte Pat Lee, Vice President of Strategic Enterprise Partnerships bei NVIDIA. "Durch die Integration von NVIDIA AI Enterprise bietet Teradata Entwicklern eine leistungsstarke Full-Stack-Plattform, die die Sicherheit, Stabilität und Unterstützung bietet, die sie benötigen.""Teradata-Kunden nutzen Daten und Analysen intensiv. Daher freuen wir uns, mit NVIDIA zusammenzuarbeiten, um unsere starke und vertrauenswürdige Grundlage für innovative KI-Anwendungsfälle zu nutzen. Durch die Integration der beschleunigten Rechenarchitektur von NVIDIA in unsere Vantage-Plattform können Teradata-Kunden die Nutzung von KI in großem Umfang in der Umgebung ihrer Wahl beschleunigen und so einen beispiellosen Geschäftswert erzielen", sagte Hillary Ashton, Chief Product Officer bei Teradata.VerfügbarkeitTeradata VantageCloud Lake NVIDIA AI-beschleunigtes Computing wird im November zunächst allgemein auf AWS verfügbar sein. Die Inferenzfunktionen werden im 4. Quartal hinzugefügt und die Verfügbarkeit von Fine-Tuning erfolgt im 1. Halbjahr 2025.NVIDIA AI Enterprise-Integrationen werden 2025 folgen.