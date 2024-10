Berlin (ots) -Lesen ist eine Schlüsselkompetenz, die Türen öffnet. Doch laut der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) hat ein Viertel aller Viertklässler*innen in Deutschland Schwierigkeiten beim Lesen. Um die Lesekompetenz bildungsbenachteiligter Kinder zu stärken, hat Save the Children mit der Unterstützung der Postbank das Projekt "LeseOasen - Leseförderung im Ganztag" ins Leben gerufen. Über 18.000 Kinder im Grundschulalter in mehr als 100 LeseOasen haben von dem Angebot bereits profitiert - und dank der Kooperationsverlängerung geht die Erfolgsgeschichte weiter. Bis 2027 sollen rund 50 zusätzliche Lese- und Wohlfühlorte für Kinder entstehen. Dabei werden explizit Einrichtungen in Sozialräumen mit besonderen Herausforderungen angesprochen.Als Teil des LeseOasen-Projekts gestalten Kinder gemütliche Räume in ihren Schulen und Horten, mit einer ausgewählten Reihe an Büchern und Medien. Außerdem absolvieren sie Save the Childrens Leseförderprogramm "An die Geschichten, losgelesen". So steigen - ganz spielerisch - ihre Chancen auf Bildung und Teilhabe erheblich. Die Wirksamkeit des Projekts, das im Jahr 2018 etabliert wurde, hat das Institut für Sozialforschung, Praxisberatung und Organisationsentwicklung (iSPO) durch eine Evaluation bestätigt. Das Institut befand, dass 94 Prozent der teilnehmenden Kinder das Leseförderprogramm sehr gut oder gut bewerteten und 68 Prozent sagten: "Jetzt fällt mir Lesen leichter." Deutlich über die Hälfte der Kinder sagte, sie lesen jetzt mehr. Die pädagogischen Fachkräfte bestätigten diese Einschätzung gegenüber dem iSPO.Tania Roach, Vorständin für Markenführung, Marketing und Fundraising bei Save the Children Deutschland, sagt: "Deutschland investiert zu wenig in Bildung und vielen Kindern fehlt der Zugang zu Büchern. Die LeseOasen zeigen, dass wir gemeinsam etwas gegen die Ungleichheit der Bildungschancen tun können. Mit unserem Leseförderungsprogramm können wir bei Kindern die Freude am Lesen wecken. Dass wir bis jetzt so viele Kinder mit unserem Projekt erreichen konnten und in Zukunft noch mehr erreichen werden, haben wir unserem langjährigen Partner, der Postbank, zu verdanken. Investitionen in Bildung zahlen sich aus."Alexander Gallas, Global Co-Head of Corporate Social Responsibility bei der Deutschen Bank, zu der auch die Postbank gehört, sagt: "Als ein in Deutschland tätiges Unternehmen ist es uns ein großes Anliegen, uns für mehr Bildungsgerechtigkeit hierzulande nachhaltig einzusetzen. Die Möglichkeit, Kindern das Lesen näherzubringen und ihnen somit den Zugang zu neuen Welten zu ermöglichen, liegt uns, unseren Mitarbeitenden und unseren Kund*innen am Herzen und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Save the Children."Die LeseOasen motivieren nicht nur zum Lesen und steigern die Lesefähigkeit, sie stärken auch den Zusammenhalt und machen die Kinder selbstbewusster. Die Möglichkeit, die Leseräume aktiv mitzugestalten, gibt ihnen die Freiheit, ihre Ideen umzusetzen und eine Oase zu schaffen, die ihren Namen verdient. Die LeseOasen sind manchmal von einem Dschungel inspiriert, manchmal von einem Baumhaus und für einige sind sie "wie ein zweites Zuhause".Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Marie-Sophie SchwarzerTel.: +49 (0)30 - 27 59 59 79 - 226Mail: marie.schwarzer@savethechildren.deOriginal-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106106/5882674