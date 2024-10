Die Roche-Aktie zeigte am Montag eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit an der Schweizer Börse SIX. Mit einem Schlusskurs von 262,70 CHF verzeichnete das Papier einen Anstieg von 1,0% gegenüber dem Eröffnungskurs. Diese positive Entwicklung steht im Einklang mit den optimistischen Prognosen der Analysten, die ein durchschnittliches Kursziel von 272,22 CHF prognostizieren. Besonders beachtenswert ist die Performance der Roche-Aktie vor dem Hintergrund eines schwächelnden Gesamtmarktes, in dem sowohl der SMI als auch der SPI Verluste verzeichneten.

Blick in die Zukunft

Investoren richten ihren Fokus nun auf die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024, die für den 30. Januar 2025 geplant ist. Diese Zahlen werden entscheidende Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern. Experten erwarten zudem eine leichte Erhöhung der Dividende auf 9,82 CHF pro Aktie für das laufende Jahr, was die Attraktivität des Wertpapiers für einkommensorientierte Anleger weiter steigern dürfte. Mit einem robusten Kurs-Gewinn-Verhältnis und vielversprechenden Finanzkennzahlen bleibt Roche ein interessantes Investment in einem herausfordernden Marktumfeld.

