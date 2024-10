Die Bayer-Aktie bricht heute um über 7% ein und fällt damit zurück bis an die Kursmarke von 27 Euro. Während sich Bayer-Aktionäre in der Drei-Monats-Betrachtung über einen Kursgewinn von rund 15% freuen können, steht auf Jahressicht ein deutlicher Kursverlust von 33% auf der Bayer-Kurstafel. Bayer-Aktie: Was ist passiert? Im US-Rechtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen...

