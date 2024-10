Die Inflationserwartungen im Euroraum sind eingebrochen. Zeitweise erwartete der Markt nur noch eine Inflationsrate von knapp über 1,5 % in einem Jahr - deutlich unter dem Inflationsziel der EZB. Allerdings dürfte es sich dabei nur um einen kurzen Ausflug in diese niedrigen Bereiche gehandelt haben. In den letzten Tagen haben sich die Erwartungen wieder ...

