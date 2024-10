Die HPC-Säule A400 von ABB ist jetzt nach dem deutschen Eichrecht zertifiziert. Damit kann die neue Ladesäule in Deutschland ohne Einschränkungen im öffentlichen Bereich eingesetzt werden, wenn die Serienproduktion im Herbst anläuft. Wie ABB E-mobility in einem LinkedIn-Post mitteilt, fand der Zertifizierungsprozess im Sommer statt - in dieser Woche wurde schließlich das PTB-Zertifikat von der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH an ABB übergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...