Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) steht womöglich vor dem wichtigsten Tag des Jahres, denn am Donnerstag steht das Robo-Taxi-Event des Unternehmens an. Darum dreht sich bei dem Termin alles und das erwartet die Börse von dem Autobauer: Am Donnerstag geht es um alles Kürzlich hat Tesla mit den vorgelegten Auslieferungszahlen enttäuscht, was die Aktie unter Druck gesetzt hat. Doch am Donnerstag steht ein weitaus wichtigeres Event für den Autobauer an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...