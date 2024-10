Die EON SE-Aktie verzeichnete am Dienstag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 12,95 EUR sank der Kurs am Nachmittag um 0,2 Prozent auf 12,84 EUR. Dies entspricht einer Differenz von 7,13 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 13,82 EUR, welches am 17. September 2024 erreicht wurde. Allerdings liegt der aktuelle Kurs immer noch 16,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom 24. Oktober 2023.

Positive Aussichten für Anleger

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben die Prognosen für EON-Aktionäre optimistisch. Analysten gehen von einem mittleren Kursziel von 14,79 EUR aus, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,550 EUR pro Aktie erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Geschäftsergebnisse des letzten Quartals zeigten einen

