Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Beginn des US-Handels seine Kursgewinne ausgebaut und höher geschlossen. Beim DAX stand ein Kursplus von 0,99 Prozent auf 19.255 Punkte zu Buche. Der MDAX legte um 1,18 Prozent auf 26.938 Zähler zu. Wichtig werden nun am Donnerstag die anstehenden US-Verbraucherpreise für September, bevor am Freitag von den Banken die Berichtssaison in den USA eingeläutet wird.Auch auf das am Mittwochabend noch anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der Fed werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...