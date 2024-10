Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach anfänglich leichten Abgaben am Ende klar fester abgeschlossen. Der Leitindex SMI bewegte sich zunächst um die Marke von 12'000 Punkten, eher er im Tagesverlauf immer weiter Boden gut machte und zum Schluss gar noch die Schwelle von 12'100 Stellen übersprang. In einem lange Zeit impulslosen Geschäft gab die Entspannung an den Ölmärkten den Aktien Rückenwind. Sorgen wie jene zum Nahostkonflikt, ...

