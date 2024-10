Die Zusammenarbeit ermöglicht die Nutzung von 2D- und 3D-Geodateninhalten von Google in den Anwendungen und Plattformen von Bentley, um Infrastrukturexperten verwertbare Erkenntnisse zu liefern

(Year in Infrastructure 2024 von Bentley Systems) - Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Google bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Einbindung der hochwertigen Geodateninhalte von Google in die Infrastrukturtechniksoftware und die Plattform für digitale Zwillinge von Bentley, um die Art und Weise zu verbessern, wie Infrastruktur entworfen, gebaut und betrieben wird.

3D-Kacheln von Google von Vancouver, die mithilfe der Technologie von Cesium erstellt wurden und in iTwin verfügbar sein werden. (Foto: Bentley Systems)

Als digitale Abbildung der physischen Welt erschließen digitale Zwillinge während des gesamten Lebenszyklus von Infrastruktur, angefangen bei der Projektplanung und dem Entwurf bis hin zum Bau und Betrieb von Anlagen, einen bedeutenden Nutzen und Erkenntnisse. Durch die Nutzung von technischen Daten, die in der Bentley-Software erstellt und verwaltet werden, in Verbindung mit den Geodaten, der KI und Analytik sowie den Cloud-Technologien von Google können Ingenieure Infrastruktur im Kontext und in großem Umfang entwerfen und verwalten, um die dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, die von der Eindämmung des Klimarisikos bis zur Instandhaltung alternder Infrastruktur reichen.

Durch die Partnerschaft können Anwender und Entwickler von Bentley-Software die Geodateninhalte der Google Maps Platform, einschließlich der eindrucksvollen fotorealistischen 3D-Kacheln von Google, nutzen, um in ihren digitalen Arbeitsabläufen einen realen Geodatenkontext und immersive 3D-Erlebnisse zu schaffen. Die Partnerschaft ergänzt Bentleys jüngste Übernahme von Cesium, der grundlegenden offenen Plattform für die Erstellung leistungsstarker 3D- und Geodatenanwendungen. Cesium ist der Schöpfer des von Google verwendeten offenen Standards für 3D-Kacheln (3D Tiles). Bentley arbeitet außerdem mit Google Cloud zusammen, um KI-gestützte Erkenntnisse für Anlagenanalytik zu liefern.

Nicholas Cumins, CEO von Bentley, sagte: "Durch die Kombination der umfangreichen Geodateninhalte und Cloud-Funktionen von Google mit der Software für Infrastrukturtechnik und der Plattform für digitale Zwillinge von Bentley können Infrastrukturexperten ihre Arbeit verbessern und sicherstellen, dass Projekte und Anlagen mit größerer Widerstandsfähigkeit und unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit erstellt und betrieben werden. Diese Partnerschaft zeigt, wie offene Standards wie 3D-Kacheln Fachleute im Infrastrukturbereich dabei helfen können, ihre Praktiken weiterzuentwickeln, indem sie die Möglichkeiten des räumlichen Kontexts nutzen."

Chris Phillips, Vice President und General Manager of Geo bei Google, kommentierte: "Fotorealistische 3D-Kacheln in der Google Maps Platform ermöglichen beeindruckende immersive Erlebnisse und können die Arbeitsabläufe von Architekten, Ingenieuren und Stadtplanern verändern. Wir freuen uns, mit Bentley zusammenzuarbeiten, um leistungsstarken Geodatenkontext und -funktionen zu schaffen, die die Art und Weise, wie Infrastruktur mit Daten entworfen, gebaut und betrieben wird, drastisch verbessern können."

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, im Schienen- und öffentlichen Personennahverkehr, im Bereich Wasser und Abwasser, bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand und für öffentliche Dienste, bei Gebäuden und Campus, in der Bergbauindustrie sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Fachleute aus dem geotechnischen Bereich und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.200 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley und das Bentley-Logo sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

Presse für Bentley: Jim Dobbs, PR@news.bentley.com

Bentley-Investoren: Eric Boyer, ir@bentley.com