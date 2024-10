Mativ, ein globaler Hersteller technischer Polymerfolien der Marke Argotec, und Miru, ein führender Entwickler intelligenter Fenstertechnologien, haben eine Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet, um eine neuartige Laminat-Zwischenschicht für dynamische elektrochrome Fenster ("eWindows") zu vermarkten. Diese Partnerschaft wird Technologien zusammenführen, die den Herstellungsprozess vereinfachen und die Fertigungskosten von eWindows für Glasverarbeitungsunternehmen und Automobilhersteller weltweit senken.

"Die Partnerschaft mit Mativ einem Unternehmen, das unser Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit teilt ist ein wichtiger Schritt für die Glasindustrie. Wir werden unser Know-how und unsere Ressourcen gemeinsam einsetzen, um eine wegweisende eWindow-Technologie zu entwickeln, die einen Durchbruch bei Energieeffizienz und Komfort für den Transport- und Gebäudesektor bedeutet", erklärt Dr. Curtis Berlinguette, Chief Executive Officer bei Miru.

"Mithilfe der modernen Argotec TPU-Zwischenschicht-Extrusionen einer Innovation, die durch die Werkstoffexpertise von Mativ ermöglicht wurde wird diese Zusammenarbeit die weltweite Einführung der dynamischen eWindow-Technologie beschleunigen. Durch den Einsatz der Argotec-Lösung von Mativ können Fertigungsunternehmen rund um den Globus ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Emissionen senken, um die Umwelt zu schonen", berichtet Julie Schertell, President und Chief Executive Officer bei Mativ.

Die intelligente Fenstertechnologie mit bedarfsabhängiger Steuerung der Tönung revolutioniert die Automobilindustrie, indem sie die Fahrzeugklimatisierung und den Fahrerkomfort verbessert. Die eWindow-Technologie von Miru ist das einzige Angebot auf dem Markt, das den steigenden Anforderungen von Verbrauchern und Aufsichtsbehörden an gebogenes, farbneutrales und energieeffizientes Glas mit geringer Trübung gerecht wird. Durch die dynamische Steuerung der Tönungsstufen verbessern eWindows die Solarenergieleistung, minimieren die Nutzung von Klimaanlagen und Heizungen in Fahrzeugen und leisten einen wichtigen Beitrag zur Maximierung der Reichweite von Elektrofahrzeugen.

Im Wohn- und Gewerbebereich erhöht eWindows die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ganz erheblich. Verglichen mit herkömmlichen Fenstern mit Beschichtungen für einen niedrigen Emissionsgrad können eWindows den Energieverbrauch je nach geografischer Lage und Klima um 20 bis 40 reduzieren. Die Laminat-Zwischenschicht ist eine vielseitige und beständige thermoplastische Polyurethanfolie (TPU). Argotec ist weltweit führend in der Extrusion von optischen Zwischenschichten und Folien zur Kantenversiegelung für ein breites Spektrum von Glaslaminierungs- und Verglasungsanwendungen, die sich durch eine herausragende Haltbarkeit, Flexibilität, chemische Beständigkeit und klare Sicht auszeichnen.

Bei der internationalen Messe Glasstec in Deutschland wird Mativ im Oktober ein Miru eWindow vorstellen. Besuchen Sie Argotec in Halle 10, Stand F74.

Über Mativ

Mativ Holdings, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Spezialwerkstoffen, der auch hochkomplexe Herausforderungen seiner Kunden durch die Entwicklung gewagter, innovativer Lösungen bewältigt, die unsere Welt verbinden, schützen und reinigen. Unser Sitz befindet sich in Alpharetta, US-Bundesstaat Georgia. Wir produzieren auf drei Kontinenten und erzielen mit unserer Markenfamilie von Business-to-Business- und Verbraucherprodukten Umsätze in mehr als 100 Ländern. Die beiden Geschäftssegmente des Unternehmens Filtration Advanced Materials und Sustainable Adhesive Solutions adressieren anspruchsvolle Anwendungen in vielfältigen und wachsenden Kategorien. Unser breit gefächertes Technologieportfolio bietet Polymere, Fasern und Harze, um die Leistung der Produkte unserer Kunden über mehrere Ebenen der Wertschöpfungskette zu optimieren. Unsere führende Marktposition ist ein Beleg für unsere erstklassigen globalen Fähigkeiten in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Materialwissenschaft. Wir fördern Innovation und verbessern die Performance, indem wir Potenziale im scheinbar Unmöglichen erkennen. Für weitere Informationen besuchen Sie mativ.com.

Über Argotec

Argotec wurde 1988 gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von technischen Polymerfolien. Argotec überzeugt durch beispiellose Extrusionsfähigkeiten, Kapazitäten und Qualitätskontrollen zur Unterstützung von Unternehmen rund um den Globus. Folien von Argotec sind kritische Komponenten in zahlreichen Branchen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Medizin, Zahnmedizin, Verbrauchsgüter, Grafik, erneuerbare Energien, Sicherheit und Verteidigung und viele mehr. Von Oberflächen- und Lackschutz bis hin zu intelligentem Glas und Wundversorgung Argotec entwickelt innovative Produkte für den Alltag. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie argotec.com.

Über Miru Smart Technologies

Miru Smart Technologies entwickelt elektrochrome Fenster ("eWindows") für Anwendungen im Transport- und Architekturbereich. Miru eWindows verwandelt statisches Glas in dynamische, reaktionsschnelle Systeme, die mit hoher Leistung, Ästhetik und Funktionalität neue Industriestandards setzen. Miru ebnet den Weg für die nächste Generation energieeffizienter Fenstertechnologien mit der Vision, das Wohlbefinden der Menschen und unseres Planeten zu verbessern. Erfahren Sie mehr auf mirucorp.com.

