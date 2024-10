Berlin - Die stellvertretende Linken-Vorsitzende Katina Schubert hat BSW-Chefin Sahra Wagenknecht nach dem Streitgespräch mit AfD-Chefin Alice Weidel scharf kritisiert. "Wagenknecht hat erneut deutlich gemacht, dass sie schon lange keine Linke mehr ist", sagte sie der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Schubert hob hervor: "Wenn Brandstifter anderen Brandstiftern Brandstifterei vorwerfen, darunter fasse ich dieses Duell."



Die Linken-Politikerin kritisierte: "Wagenknecht eierte in der Frage, ob es eine Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD geben könnte, und schloss nur eine Kooperation mit Höcke aus. Da die AfD in wirtschaftspolitischen Fragen wie ein Chamäleon auftritt, scheint es rechtspopulistisch begründete Korridore für künftige Kooperationen zu geben."



Am Mittwochabend hatten sich Wagenknecht und Weidel beim TV-Sender "Welt TV" ein Streitgespräch geliefert.

© 2024 dts Nachrichtenagentur