Das Unternehmen stellt die erste marktreife KI-gestützte Anwendung im Bauingenieurwesen vor, die optimierte, genaue Baustellenpläne bis zu zehnmal schneller als traditionelle Methoden liefert

(Year in Infrastructure 2024 von Bentley Systems) Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, kündigte heute neue generative KI-Funktionen für den Entwurf von Baustellen an, einschließlich Copilot-Assistenzfunktionen für den Entwurf, Optimierungen des Baustellengrundrisses und einer automatisierten Zeichnungserstellung, die ein neues Maß an Produktivität und Genauigkeit ermöglichen werden.

Die Software OpenSite+ von Bentley nutzt KI zur Automatisierung von Annotationen und der Planerstellung für den Baustellenentwurf. (Foto: Bentley Systems)

Aufbauend auf seinem Erfolg bei der Anwendung KI-gestützter digitaler Zwillinge für die Anlagenwartung, mit denen Probleme erkannt und bewertet werden können, bevor es zu Ausfällen kommt, bringt Bentley KI in die Entwurfsphase des Infrastrukturlebenszyklus ein, um repetitive Aufgaben wie die Zeichnungserstellung zu automatisieren. So können sich Ingenieure auf wertvollere Aufgaben konzentrieren.

KI in Aktion Einführung von OpenSite+

Bei OpenSite+ von Bentley handelt es sich um die erste Ingenieuranwendung, die generative KI für den Entwurf von Baustellen nutzt. Sie unterstützt Ingenieure beim schnellen Entwurf von Wohn-, Gewerbe- und Industriegeländen mit KI-Werkzeugen und steigert so die Produktivität und Genauigkeit erheblich.

Als natives Produkt für digitale Zwillinge, das mit der iTwin-Plattform von Bentley entwickelt wurde, bietet OpenSite+ KI-gestützte Effizienz und hochwertigere Entwürfe mit folgenden Vorteilen:

Verbessertes Entwurfserlebnis mit Copilot-Assistenzfunktionen: Anwender können Anforderungsdokumente und 3D-Baustellenmodelle durch Interaktionen in natürlicher Sprache schnell erstellen, überarbeiten und mit ihnen interagieren, sodass Entwurfsänderungen in Echtzeit automatisch, präzise und einfach vorgenommen werden können.

Optimierung des Grundrisses: Mit der Optimierung von Erdarbeiten mit nur einem Klick können Anwender die Effizienz steigern, Fehler reduzieren und Baustellenentwürfe in wenigen Minuten überarbeiten. Der KI-gestützte Entwurfsplanungsagent von Bentley ist in der Lage, Tausende von Grundrissoptionen zu bewerten und alternative Entwürfe in Echtzeit vorzuschlagen, sodass Anwender schneller bessere Entwurfsentscheidungen treffen und somit Zeit und Geld sparen können.

Automatisierte Zeichnungsproduktion: Anwender sparen Zeit für alltägliche Zeichnungsaufgaben, da die Zeichnungserstellung um das Zehnfache beschleunigt wird, und können die Genauigkeit von Zeichnungen durch KI-gestützte Annotation, Beschriftung und Blatterstellung verbessern, die automatisch Beschriftungen und Abmessungen entsprechend den Unternehmensstandards platzieren, die für Lesbarkeit und Ästhetik optimiert sind.

Intelligente Entwurfswerkzeuge: Anwender können Entwürfe mit intelligenten, bearbeitbaren Objekten wie Gebäudesohlen, Parkplatzplänen, Auffahrten, Gehwegen und Becken erstellen und überarbeiten, um Projekte in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu konventioneller CAD-Software abzuschließen.

Mit OpenSite+ behalten Anwender auch während des KI-Trainings die Kontrolle über ihre eigenen Daten, was eine solide Grundlage schafft, um die Entwicklung von KI-Modellen verantwortungsvoll zu steuern.

"Durch die Nutzung von bereits vorhandenen Daten zur Optimierung der zukünftigen Arbeit wird generative KI den Infrastrukturentwurf revolutionieren und die Produktivität und Präzision der Ingenieure verbessern, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen", so Mike Campbell, Chief Product Officer bei Bentley Systems. "OpenSite+ ist nur ein erstes Beispiel dafür, wie Bentley generative KI einsetzt, um den Infrastrukturentwurf und die Projektabwicklung zu verbessern."

Joe Viscuso, Senior Vice President und Director of Strategic Growth bei Pennoni, kommentierte als frühzeitiger Anwender von OpenSite+: "OpenSite+ verändert alles. Durch die Kombination von Entwurfs- und Routineaufgaben in einer leistungsstarken Plattform ist es nicht mehr notwendig, zwischen mehreren Programmen zu wechseln. Die Lösung strafft unsere Arbeitsabläufe, automatisiert repetitive Aufgaben und stellt bei Änderungen in Echtzeit Genauigkeit sicher. Das bedeutet einen schnelleren Projektabschluss mit überragenden Ergebnissen und hilft Pennoni dabei, sowohl im Hinblick auf Technologie als auch Innovation an der Spitze zu bleiben."

OpenSite+ ist die erste einer neuen Generation von Bentley Open-Anwendungen, die für optimale Reaktionsfähigkeit auf Desktops laufen und gleichzeitig die Vorteile von cloudbasierten Anwendungen bieten, wie z. B. automatische Updates und betriebssystemübergreifende Verfügbarkeit. Die native iTwin-Architektur ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit und datenzentrierte Arbeitsabläufe. Daten werden direkt in einem digitalen Zwilling gespeichert, der wiederum Daten aus anderen Quellen einbeziehen kann, um einen vollständigen Kontext für die Entwurfsarbeit zu liefern.

Verfügbarkeit

Bauunternehmen in Nordamerika können sich für einen frühzeitigen Zugang bewerben.

Informationen zu Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) ist das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software. Wir stellen innovative Software zur Verfügung, um die Infrastruktur der Welt voranzubringen und damit sowohl die globale Wirtschaft als auch die Umwelt zu erhalten. Unsere branchenführenden Softwarelösungen werden von Fachleuten und Organisationen jeder Größe für den Entwurf, den Bau und den Betrieb von Straßen und Brücken, im Schienen- und öffentlichen Personennahverkehr, im Bereich Wasser und Abwasser, bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand und für öffentliche Dienste, bei Gebäuden und Campus, in der Bergbauindustrie sowie für Industrieanlagen eingesetzt. Zu unserem Angebot, das auf der iTwin-Plattform für digitale Zwillinge für Infrastruktur basiert, gehören MicroStation und die Bentley Open-Anwendungen für die Modellierung und Simulation, die Software von Seequent für Fachleute aus dem geotechnischen Bereich und die Bentley Infrastructure Cloud mit ProjectWise für die Projektabwicklung, SYNCHRO für das Baumanagement und AssetWise für den Anlagenbetrieb. Die 5.200 Mitarbeitenden von Bentley Systems erwirtschaften in 194 Ländern einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde USD.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, Bentley Open, iTwin und OpenSite+ sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft.

