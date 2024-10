Omnichannel-KI-Agenten und Agent-Copilot-Angebote der nächsten Generation fördern die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in allen Arbeitsabläufen, einschließlich leistungsstarker Sprach-KI

Heute stellte Zendesk eine Reihe von Innovationen vor, darunter KI-gestützte Agenten für den Omnichannel-Support, einen verbesserten Agenten-Copiloten, eine leistungsstarke Sprachfunktion und einen Agenten-Builder. Zendesk ist mit seiner Komplettlösung für Kundenservice führend bei KI-gestützten Kunden- und Mitarbeitererfahrungen. Die neuen Funktionen von Zendesk helfen Unternehmen dabei, einen außergewöhnlichen Service zu bieten, der einfach zu nutzen und zu skalieren ist und zu bedeutenden Geschäftsergebnissen führt.

"KI überbrückt die Lücke zwischen qualitativ hochwertigem Service zu niedrigeren Kosten und bietet gleichzeitig personalisierte Erfahrungen", kommentiert Tom Eggemeier, CEO von Zendesk, und weist darauf hin, dass 73 der Verbraucher glauben, dass KI die Qualität des Kundenservice verbessert. "Unsere neuesten Innovationen, darunter die Sprach-KI, unterstützen menschliche Mitarbeiter dabei, effizient mit der KI zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte, effiziente Dienstleistungen zu erbringen. Diese Partnerschaft führt zu einer schnelleren Problemlösung, einer höheren Kundenzufriedenheit und liefert wertvolle Erkenntnisse."

"In der EMEA-Region überdenken 64 der CX-Führungskräfte ihre gesamte Kundenreise aufgrund neuer Technologien wie generativer KI", fügt Matthias Goehler, CTO für die EMEA-Region bei Zendesk, hinzu. "Die Fähigkeiten der Zendesk-Omnichannel-KI-Agenten, die sofortige Antworten liefern und bis zu 50 der Sprachinteraktionen automatisieren, spielen ihnen in die Hände."

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Omnichannel-KI-Agenten: Diese autonomen Bots können nun Kundenanfragen unabhängig oder zusammen mit menschlichen Mitarbeitern über alle Kanäle hinweg, einschließlich Sprache, bearbeiten. Ein neuer KI-Agent-Builder vereinfacht außerdem die Einrichtung und Anpassung, da keine Schulung erforderlich ist.

Verbesserter Agent-Kopilot: Diese Funktion verfügt nun über eine größere Autonomie und Proaktivität, sodass sie Kundenbedürfnisse vorhersehen, Empfehlungen aussprechen und während eines Telefonats Echtzeit-Einblicke, wie z. B. die Stimmung des Kunden, liefern kann.

Aufschlussreiche Einblicke: Zendesk bietet jetzt mehr KI-gestützte Einblicke, um Kundengespräche zu analysieren, wichtige Informationen zu extrahieren und Echtzeit-Geschäftsanalyse. Dadurch können CX-Teams Arbeitsabläufe proaktiv verbessern und die Leistung der Mitarbeiter optimieren.

Mit diesen KI-gestützten Innovationen können Unternehmen nun:

bis zu 50 der Sprachinteraktionen durch eine Partnerschaft mit Poly.ai automatisieren.

sofortige, präzise Antworten mit generativer KI und anpassbaren Gesprächsverläufen liefern.

Einblicke in die Bedürfnisse Ihrer Kunden gewinnen und proaktiv auf Probleme eingehen.

"Zendesk bietet leistungsstarke KI-Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen, Probleme schneller, in größerem Umfang, mit dem richtigen Maß an menschlicher Beteiligung und in einer höheren Qualität zu lösen, was sich in einer echten Rendite niederschlägt", sagt Keith Kirkpatrick, Research Director, The Futurum Group.

Wenn Sie mehr über die Zukunft der KI-gestützten CX erfahren möchten, melden Sie sich für den digitalen Zendesk AI Summit (15.-16. Oktober) an oder besuchen Sie den Newsroom.

