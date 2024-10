Agrobío, mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung und Präsenz in mehr als 45 Ländern, präsentiert auf der Fruit Attraction an dem Stand 9E22 seine neuesten Innovationen und bekräftigt damit sein Engagement für eine nachhaltige und hochproduktive Landwirtschaft, berichtet FyH.es. Seit seiner Gründung ist Agrobío ein Pionier in der Entwicklung innovativer...

Den vollständigen Artikel lesen ...