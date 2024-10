EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy und HÖRMANN Warnsysteme präsentieren innovatives Pilotprojekt zur Absicherung der Notstromversorgung von Sirenenwarnsystemen durch Brennstoffzellen



SFC Energy und HÖRMANN Warnsysteme präsentieren innovatives Pilotprojekt zur Absicherung der Notstromversorgung von Sirenenwarnsystemen durch Brennstoffzellen Brunnthal/München, 10. Oktober 2024 - Die SFC Energy AG ("SFC", F3C:DE , ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, demonstriert im Rahmen eines gemeinsamen Pilotprojekts mit der HÖRMANN Warnsysteme GmbH (HÖRMANN), die Einsatzmöglichkeit von Brennstoffzellen zur Absicherung der langfristigen Notstromversorgung eines Sirenenwarnsystems als Bestandteil einer kritischen Infrastruktur. Im bayerischen Kirchseeon, dem Hauptsitz des international tätigen Herstellers von Sirenenwarnsystemen HÖRMANN, wurde das Pilotprojekt zur Demonstration für Kunden beider Unternehmen umgesetzt. Vor Ort ist eine Einheit der schlüsselfertigen stationären Outdoor-Energiekomplettlösung EFOY ProCabinet 2020S direkt mit einem Sirenenmast von HÖRMANN verbunden. Im Schaltschrank befindet sich eine fest installierte Direktmethanol-Brennstoffzelle (DMFC) vom Typ EFOY Pro 1800, die im Falle eines Netzausfalls die Stromversorgung übernimmt und somit die Funktionsfähigkeit des Sirenenwarnsystems über die Zeit der bestehenden Akkupufferung hinaus sicherstellt. Das System dient der Warnung und dem Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, wie z. B. bei Hochwassergefahr. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal der brennstoffzellenbasierten Energielösung von SFC im Vergleich zu anderen Back-up-Systemen ist ihre Witterungsunabhängigkeit (von Sonneneinstrahlung oder Windverhältnissen), da insbesondere kritische Infrastrukturen eine maximale Zuverlässigkeit erfordern. Sirenenwarnsysteme werden weltweit unter unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt. Betreiber sind in der Regel staatliche Organisationen wie Kommunen oder Behörden, aber auch private Unternehmen. Der Pilotprojektpartner HÖRMANN liefert Lösungen von der einzelnen Sirene bis hin zu landesweiten Warnsystemen. Beispiele hierfür sind das Sirenennetz in Bulgarien mit 1.000 Sirenen oder 300 installierte Einheiten im Inselstaat Singapur. Insgesamt verfügt HÖRMANN über umfangreiche Erfahrung aus mehr als 60.000 Sireneninstallationen und deren Wartung. Diese Expertise unterstreicht das große Potenzial für den Einsatz der Brennstoffzellen-Lösungen von SFC. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: "Wir schätzen das Vertrauen, das uns der Marktführer für elektronische Sirenen, HÖRMANN Warnsysteme, entgegenbringt und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit zukünftig weiter auszubauen. Mit diesem Pilotprojekt gehen wir initiale Schritte in einem für SFC noch nicht erschlossenen internationalen Anwendungsfall, der sich auf die Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen - den Sirenenwarnsystemen - konzentriert. Brennstoffzellen von SFC haben sich bereits in vielen anderen Bereichen kritischer Infrastrukturen, wie der Informations- und Kommunikationstechnologie, weltweit als zuverlässige und leistungsstarke Absicherung mit sauberer Energie bewährt - unabhängig der örtlichen Gegebenheiten." Anna Hörmann, Geschäftsführerin der HÖRMANN Warnsysteme GmbH: "Unsere Warnsysteme dienen der Warnung und dem Schutz der Bevölkerung. Somit erwarten sowohl wir als auch unsere Kunden eine maximale Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit - unabhängig davon, ob Netzstrom zur Verfügung steht oder nicht. Sollte der Netzstrom ausfallen, müssen Back-up-Systeme als wichtiger Bestandteil des Gesamtsystems dennoch sicherstellen, dass unsere Sirenen die Bevölkerung rechtzeitig warnen können. Mit dem Pilotprojekt und dem Einsatz der bewährten Brennstoffzellentechnologie von SFC Energy als Netzersatzanlage bieten wir unseren Kunden eine zusätzliche und zuverlässige Alternative, z. B. neben photovoltaik- oder windbasierten Backup-Systemen." Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com .

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ( www.sfc.com ) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857 , ISIN: DE0007568578 ). Über die HÖRMANN Warnsysteme GmbH

Die zuverlässige Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen ist unser Anliegen. Dafür stehen wir von HÖRMANN Warnsysteme mit unserer Expertise aus über 65 Jahren Entwicklung und Fertigung von Sirenen und Sirenenwarnsystemen. HÖRMANN Sirenen "Made in Germany" alarmieren weltweit die Menschen vor Gefahren wie Tsunamis, Hochwasser, Feuer, giftigen Stoffen oder anderen Katastrophen. Unsere Erfahrung kombiniert mit einem absoluten Anspruch an Qualität hat uns zum Marktführer gemacht. In der Entwicklung und Herstellung setzen wir auf den Standort Deutschland. 1955 von Dipl.-Ing. Hans Hörmann als Zwei-Mann-Betrieb gegründet, legten die Sirenen den Grundstein für die heutige HÖRMANN Gruppe https://www.hoermann-gruppe.de/de mit über 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services sowie knapp 3.000 Mitarbeitern. Mehr zu HÖRMANN www.hoermann-ws.de .

SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

HÖRMANN Warnsysteme Kontakt:

Stefanie Schneider

Tel. +49 172 461 4910

Email: s.schneider@hoermann-ws.de

Web: hoermann-ws.de



