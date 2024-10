Die PBoC flutet den chinesischen Kapitalmarkt mit Liquidität. Nach dem Anleihemarkt und den Banken bekommt nun der Aktienmarkt 500 Mrd. Yuan an zusätzlicher Liquidität für Käufe. Die Deutsche Telekom verwöhnt die Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung um 17 %. Zusätzlich wird für 2025 ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. Euro aufgelegt.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen sehr freundlich. Die Vorgaben aus New York waren sehr gut und die Anleger warten nun mit Spannung auf die ...

