Zürich (ots) -Ab sofort können Kundinnen und Kunden von localsearch von den Vorteilen der Online-Werbung in Microsofts KI-Assistenten Copilot profitieren. Mit der neuen Werbemöglichkeit im Portfolio, eröffnen sich der Kundschaft von localsearch zahlreiche Vorteile, um ihre Zielgruppen noch effektiver zu erreichen.Mit der Einführung von Online-Werbung im Copilot setzt localsearch als etablierte Marketing- und Werbepartnerin von Schweizer KMU neue Massstäbe und ist bestrebt, immer die neusten technologischen Innovationen für ihre Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen. Durch die Platzierung von Werbung im KI-Assistenten spielt localsearch Werbebotschaften genau dort aus, wo die Zielgruppe ihrer Kundschaft aktiv ist, und steigert damit die Sichtbarkeit und Relevanz der Werbekampagnen erheblich.Copilot und Bing verfügen über eine schnellwachsende und diverse Nutzerbasis. Allein im Copilot wurden seit dem Launch über 10 Milliarden Chats und Bilder generiert und täglich verzeichnet der KI-Assistent mehr als 140 Mio. aktive User. Zudem brachte Copilot viele neue Nutzer auf Bing, wodurch das Traffic-Volumen für die Kundinnen und Kunden von localsearch an Bedeutung gewinnt.Mit der Integration des fortschrittlichen KI-gestützten Assistenten Copilot im Werbeportfolio bietet localsearch eine völlig neue Art, Werbung auszuspielen. Die innovative Technologie ermöglicht Kundinnen und Kunden personalisierte Werbeerlebnisse zu kreieren, welche genau auf die Bedürfnisse und Interessen der User und Userinnen abgestimmt sind. Folglich erhöht sich nicht nur die Relevanz der ausgespielten Werbung, sondern verstärkt auch die Kundenbindung, was schliesslich beides zu messbar besseren Ergebnissen für die Werbetreibenden führt."Wir sind stolz darauf, unsere Werbeprodukte auf zwei so bedeutenden Plattformen wie Copilot und Bing anzubieten, um unseren Kundinnen und Kunden die Vorteile mondernster Werbetechnologien anzubieten", sagt Stefano Santinelli, CEO von localsearch. "Mit Copilot als neuer Werbefläche verschaffen wir unseren Kundinnen und Kunden einen Vorsprung gegenüber ihren Mitwettbewerbern." Simone Maier, Head of Advertising Products bei localsearch stimmt dem zu und ergänzt: "Copilot-Anzeigen weisen eine 1.4-fache Steigerung der Klickrate gegenüber herkömmlichen Suchanzeigen auf, ohne negative Auswirkungen auf das Nutzererlebnis zu erzeugen."localsearch gestaltet die Zukunft des modernen, digitalen Werbens mit, um ihre KMU-Kunden online sichtbar und erfolgreich zu machen.Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst VERGLEICH CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und VERGLEICH CH sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.