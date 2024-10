InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - October 10

The Company announces that on 09 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 09 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 9,832 Lowest price paid per share: £ 83.5800 Highest price paid per share: £ 84.6400 Average price paid per share: £ 84.1515

The Company intends to cancel the purchased shares.



Following the above transaction, the Company has 159,266,452 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).



A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.



Enquiries to:



InterContinental Hotels Group PLC:



Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407



Schedule of Purchases



Shares purchased: 9,832 (ISIN: GB00BHJYC057)



Date of purchases: 09 October 2024



Investment firm: GSI



Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 9,832 Highest price paid (per ordinary share) £ 84.6400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 83.5800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 84.1515

Detailed information:

