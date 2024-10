In den vergangenen Handelswochen hat sich die Aktie von Heidelberg Materials wieder etwas nach oben gekämpft. Geht es nach der Mehrheit der Analysten, die sich regelmäßig mit den Anteilen des weltgrößten Baustoffherstellers befassen, so hat der Kurs aber immer noch reichlich Luft nach oben - vor allem in den Augen der Experten des Analysehauses Jefferies.So hat deren Analystin Glynis Johnson das Kursziel für die Heidelberg-Materials-Papiere zwar leicht von 141,00 auf 140,70 Euro gesenkt. Dies liegt ...

