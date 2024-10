Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Vortagesgewinne am Donnerstag vor den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten verteidigen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator ein zartes Minus von 0,06 Prozent auf 19.243 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,1 Prozent tiefer erwartet. Der DAX hatte am Mittwoch schon von den festen US-Börsen Schwung mitgenommen. Die für 14.30 Uhr avisierten US-Verbraucherpreise könnten zum nächsten Kurstreiber werden. Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...