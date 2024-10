Die Rallye am chinesischen Aktienmarkt legt eine Pause ein - die Korrektur zieht auch Öl und Gold in den roten Bereich. Der Booster aus China könnte kleiner ausfallen als von manchen Marktteilnehmern erhofft. Auch die Geldpolitik der Fed könnte allzu hohe Erwartungen enttäuschen. Der Goldpreis notierte am frühen Mittwochabend bei 2610 USD - rund 60 USD weniger als beim Ende September ...

