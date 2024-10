Die NuWays AG veranstaltet einenmit der. Multitude wird die Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2024 vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Fragerunde geben. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.Multitude SE14.11.2024 09:30Jorma Jokela, CEO, Bernd Egger, CFO, Antti Kumpulainen, CEO of Multitude Bank und Lasse Mäkelä, Chief Strategy and IR OfficerNach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/9m-2024-results-5iljx0sq+++Über Multitude SE: undefined

ISIN: MT0002810100