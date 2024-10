Die Deutsche Telekom (WKN: 555750) läuft und läuft und läuft. Seit einem halben Jahr befindet sich das Papier von Europas größtem Telekommunikationskonzern in einem starken Aufwärtstrend, der am Donnerstagmorgen in einem neuen 20-Jahreshoch gipfelte. Was treibt die Telekom-Aktie so beständig nach oben und hat sie noch weiteres Potenzial? Die Dividende wird erhöht Die Geschäfte bei der Telekom laufen wie geschmiert. Nach einem guten ersten Halbjahr ...

