Knapp 3,5 Prozent hat die Aktie des Pharma-Riesen Pfizer am Mittwoch an den US-Börsen zulegen können. Für die relativ hohe Volatilität beim eher konservativ einzuschätzenden Titel in der laufenden Woche sorgen Schlagzeilen rund um den Einstieg des aktivistischen Investors Starboard Value (DER AKTIONÄR berichtete).Laut einem Bericht der Financial Times (FT) wollen sich Pfizer-Chef Albert Bourla und mindestens ein weiterer unabhängiger Direktor in der kommenden Woche mit dem Investor treffen. Die ...

