Multitude hat den Erwerb eines Anteils von 9,9% an der norwegischen digitalen Nischenbank Lea Bank ASA angekündigt und plant, seine Beteiligung zukünftig auf 18,6% zu erhöhen. Die Partnerschaft bringt die Stärken beider Fintech-Unternehmen zusammen. Die cloudbasierte Infrastruktur der Lea Bank und ihr Fokus auf Verbraucherkredite ergänzen die Strategie von Multitude. Beide Banken bleiben unabhängig, aber die Zusammenarbeit öffnet Türen für gemeinsames Wachstum in der Produktentwicklung und Kundenakquise. Trotz des schwierigen Marktumfelds entwickelt sich die Lea Bank wie auch Multitude in diesem Jahr weiterhin gut, und diese Investition dürfte für beide Unternehmen einen Mehrwert schaffen. mwb research bekräftigen daher das BUY-Rating mit einem Kursziel von 13,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/investment-case/Multitude%20SE





