Die Zalando-Aktien haben sich 2024 stark erholt und seit ihrem 52-Wochen-Tief im Januar rund 80% zugelegt. Die aktualisierte Strategie, die auf Wachstum im B2C- und B2B-Bereich, insbesondere durch die ZEOS-Plattform, abzielt, beginnt Früchte zu tragen. Im zweiten Quartal kehrte Zalando nach vier rückläufigen Quartalen zu Umsatzwachstum zurück, bei gleichzeitig verbesserten Margen und starkem Free Cashflow. Hinsichtlich des Ausblicks ist Zalando auf gutem Weg, die Ziele zu erreichen, insbesondere mit dem saisonal starken vierten Quartal vor Augen. Positive Signale des Wettbewerbers About You deuten darauf hin, dass eine teils verbesserte Verbraucherstimmung und ein besseres Marktumfeld zusätzliches Potenzial bieten könnten. Die Analysten von mwb research halten an ihren Schätzungen fest und bestätigen das Kursziel von EUR 32,00. Aufgrund der positiven Aktienkursentwicklung in den letzten Wochen wird das Rating nun auf HALTEN herabgestuft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Zalando%20SE





