The Empire State Building (ESB) hat den 46. Annual Empire State Building Run-Up veranstaltet, präsentiert von Starbucks und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation (CAF). In mehreren Runden liefen 650 Läufer aus der ganzen Welt die 1.576 Stufen des Gebäudes hinauf, um einen Endspurt auf dem legendären 86. Stock mit dem Floor Observatory hinzulegen.

"Das Rennen bis zur Spitze des Empire State Building, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Welt, ist ein Ereignis mit Kultstatus. Athleten aus der ganzen Welt fühlen sich geehrt, teilnehmen zu können," sagte Tony Malkin, Chairman und CEO des Empire State Realty Trust. "Wir beglückwünschen alle, die an diesem unglaublichen Ausdauertest teilgenommen haben."

Ryoji Watanabe aus Japan war mit 10:34 der Gewinner in der Runde Men's Elite, gefolgt von Wai Ching Soh aus Malaysia und dem Italiener Fabio Ruga.

"Dieses Rennen war sehr hart, aber ich wollte gewinnen," sagte Watanabe. "Ich habe es geschafft und darüber bin ich sehr froh."

Monica Carl aus Deutschland siegte mit 13:30 in der Runde Women's Elite, gefolgt von der Japanerin Yuko Tateishi und ihrer Landsmännin Verena Schmitz auf dem dritten Platz.

"Das ist der älteste Treppenlauf und das ESB ist mein Lieblingsgebäude," sagte Carl. "Es war mein großer Traum, dieses Rennen zu gewinnen und der ist nun wahr geworden."

Zu den weiteren Runden zählten Mieter des Empire State Building, Pressevertreter sowie Broker aus führenden Immobilienfirmen.

Das Kaffeeunternehmen Starbucks mit Sitz in Seattle trat erstmals als präsentierender Sponsor auf. Das Empire State Building ist der Sitz des neuesten Starbucks Reserve Flagship Store, der sich mit einer Fläche von 23.000 Square Feet über drei Etagen erstreckt.

CAF ist eine Nonprofit-Organisation, die Menschen jeden Alters mit dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen den Zugang zu Sport erleichtern möchte. CAF trat wieder als offizieller Charity-Partner von ESBRU auf. So beteiligten sich Athleten mit dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und Unterstützer der CAF sammelten Geldspenden ein, um mehr Menschen sportliche Aktivitäten zu ermöglichen.

Am Abend leuchteten die weltberühmten Turmleuchten des Empire State Building in Grün, um den 46. jährlich stattfindenden Run-Up zu feiern.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "Berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), misst vom Boden bis zur Antenne 1.454 Feet. Es erhebt sich über Midtown Manhattan. Das für $165 Millionen erstellte Empire State Building Observatory Experience hat einiges zu bieten: einen eigenen Eingang für Gäste, ein interaktives Museum mit neun Gallerien und auf der 102. Etage das neu gestaltete Floor Observatory mit deckenhohen Fenstern. Der Besuch des weltberühmten Floor Observatory auf der 86. Etage bietet Besuchern aus aller Welt einen unvergesslichen Ausblick über ganz New York City. Es ist eine 360-Grad-Plattform unter freiem Himmel. Dort kann man sich über die Geschichte des Gebäudes und dessen derzeitige Rolle in der Popkultur informieren. Jedes Jahr begrüßt die Empire State Building Observatory Experience Millionen von Besuchern. Sie wurde im dritten Jahr in Folge zur #1 Attraktion der Welt und zur #1 Attraktion in den USA gewählt beim Tripadvisor's Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do, "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und sie wurde zur #1 New York City Attraktion in Lonely Planet's Ultimate Travel List gekürt.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

