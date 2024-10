Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sind im August um 1,6% gegenüber dem Vormonat gestiegen, so die offiziellen Zahlen von Destatis am Donnerstag. Im Juni war der Einzelhandelsumsatz in Deutschland um 1,1% und im Juli um 1,5% gesunken. Im Jahresvergleich stiegen die Einzelhandelsumsätze in der größten Volkswirtschaft der Eurozone im August um 2,1%. ...

