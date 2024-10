Die Siemens-Aktie zeigte am Mittwoch eine volatile Entwicklung an der Börse. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 183,44 Euro, fiel zwischenzeitlich auf 182,62 Euro ab und erholte sich leicht auf 183,96 Euro. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 198,50 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 4,91 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

Im jüngsten Quartal konnte Siemens ein Ergebnis je Aktie von 2,51 Euro verzeichnen, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Obwohl der Umsatz mit 18,90 Milliarden Euro leicht rückläufig war, zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 10,58 Euro je Aktie erwartet. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 14. November präsentiert und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

