NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Margenentwicklung der beiden Sparten im zweiten Quartal dürfte auseinanderlaufen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im Reifenbereich ist die Aktie sein bevorzugter Wert./rob/edh/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE0005439004

