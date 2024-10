New York und Amsterdam (ots/PRNewswire) -- Die KI-Technologie von Rokt wird es der Essenslieferplattform ermöglichen, ihren 82 Millionen aktiven Kunden über ihre Marken hinweg, einschließlich Just Eat in Großbritannien und Lieferando in Deutschland, relevante Nachrichten nach dem Kauf anzubieten- Das Unternehmen arbeitet mit Rokt zusammen, um das Kundenerlebnis weltweit zu verbessern, und gibt endemischen und nicht-endemischen Werbetreibenden die Möglichkeit, Kunden auf allen Marken-Apps und -Websites von Just Eat Takeaway.com zu erreichenJust Eat Takeaway.com N.V. (LSE: JET, AMS: TKWY), einer der weltweit größten Online-Marktplätze für Essenslieferungen, gab heute eine globale Partnerschaft mit Rokt bekannt, einem führenden E-Commerce-Unternehmen, das maschinelles Lernen und KI einsetzt, um das Einkaufserlebnis für jeden Kunden relevanter zu gestalten. Im Rahmen der Partnerschaft wird Just Eat Takeaway.com zum ersten Mal ein Retail-Media-Angebot auf der Bestellbestätigungsseite auf allen Websites seiner Portfoliomarken einführen und dabei die KI-gestützte E-Commerce-Technologie und das globale Werbenetzwerk von Rokt nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Umsätze zu erschließen.Just Eat Takeaway.com betreibt Just Eat in Großbritannien, Lieferando in Deutschland und Grubhub in den USA sowie Restaurant- und Essenslieferdienste in 16 weiteren Ländern, darunter die Niederlande, Spanien, Kanada und Australien, und erreicht damit weltweit mehr als 82 Millionen aktive Kunden. Als erster globaler Retail-Media-Partner des Unternehmens wird Rokt es endemischen und nicht-endemischen Werbetreibenden ermöglichen, den Kunden relevante Botschaften auf allen Marken-Apps und Websites von Just Eat Takeaway.com anzubieten."Rokt ist ein angesehener globaler Marktführer mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung darin, Marken und Marktplätzen wie dem unseren dabei zu helfen, neue Umsätze zu erzielen und die Kundenzufriedenheit und -treue zu steigern", sagte Rachel Gómez, Direktorin für Retail Media bei Just Eat Takeaway.com. "Wir freuen uns darauf, die Technologie von Rokt zu nutzen, um unser Retail-Media-Programm auf die Kassenseite auszuweiten und es endemischen und nicht endemischen Werbepartnern zu ermöglichen, überzeugende Botschaften zu verbreiten, die zu unserer Mission beitragen, unseren Kunden den Alltag zu erleichtern."Das vertrauenswürdige, skalierte E-Commerce-Netzwerk von Rokt hat mehr als 6 Milliarden Transaktionen bei Hunderten von führenden E-Commerce-Unternehmen unterstützt und ermöglicht es Händlern, ihre First-Party-Daten zu nutzen, um ein relevanteres Kundenerlebnis zu schaffen und gleichzeitig die volle Kontrolle über die Arten von Angeboten zu behalten, die ihren Kunden angezeigt werden. Die neue Partnerschaft ermöglicht es Werbetreibenden im Rokt-Ads-Netzwerk, maßgeschneiderte Botschaften auf den Bestellbestätigungs- und Bestellverfolgungsseiten der Apps und Websites von Just Eat Takeaway.com anzubieten, wenn die Kunden hochgradig aktiv sind und am ehesten konvertieren."Wir freuen uns, mit Just Eat Takeaway.com zusammenzuarbeiten und unserem wachsenden globalen Netzwerk von Werbetreibenden Zugang zum Markenportfolio des Unternehmens zu verschaffen, das eine große Zielgruppe in 19 Ländern erreicht", sagte Marc Allsop, Leiter von EMEA bei Rokt. "In den letzten drei Jahren hat Rokt ein exponentielles Wachstum in Großbritannien und Europa erlebt, wobei sich die Anzahl der von uns durchgeführten Transaktionen von Jahr zu Jahr mehr als verdreifacht hat. Dank wichtiger Partnerschaften mit Branchenführern wie ASOS, Vinted, About You und jetzt auch Just Eat Takeaway.com wird Rokt in diesen Märkten jährlich 1 Milliarde Transaktionen ermöglichen."Die Partnerschaft vergrößert die Reichweite des Rokt-Netzwerks erheblich und verschafft Werbetreibenden Zugang zu 90 % aller Lebensmittel-Lieferanten in Großbritannien und 60 % der britischen Bevölkerung unter 40 Jahren.Just Eat Takeaway.com ist die jüngste in einer wachsenden Reihe führender globaler Marken, die mit Rokt zusammenarbeiten, um ihre Retail-Media-Programme zu starten und zu erweitern, darunter Macy's und Albertsons.Informationen zu Just Eat Takeaway.comJust Eat Takeaway.com (LSE: JET, AMS: TKWY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Online-Essenslieferungen.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam konzentriert sich darauf, Verbraucher und Partner über seine Plattformen miteinander zu verbinden. Mit 731.000 angeschlossenen Partnern bietet Just Eat Takeaway.com den Verbrauchern eine große Auswahl von Restaurants bis hin zum Einzelhandel.Just Eat Takeaway.com hat sich schnell zu einem führenden Online-Marktplatz für Essenslieferungen entwickelt und ist in Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Polen, der Slowakei, Spanien, der Schweiz, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertreten.Die neuesten Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.Informationen zu RoktRokt ist weltweit führend im E-Commerce und ermöglicht es Unternehmen, Mehrwert zu schaffen, indem sie jede Transaktion in dem Moment relevant machen, auf den es ankommt, wenn der Kunde kauft. Die KI-gestützte Relevanzplattform von Rokt, die in den letzten 12 Jahren aufgebaut wurde, und das skalierte Netzwerk ermöglichen jährlich Milliarden von Transaktionen für weltweit führende Unternehmen, darunter Ticketmaster, Cineworld, boohoo, ASOS, Vinted, LOOKFANTASTIC, PayPal, Deezer, Ulys, Uber, Deliveroo, HelloFresh und viele mehr. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und ist in 15 Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter Rokt.com. Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175228/5883688