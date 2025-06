ROUNDUP: EU-Kommission macht Weg frei für Industriestrompreis

BRÜSSEL - Der Weg für einen Industriestrompreis zur Entlastung energieintensiver Unternehmen ist frei. Mit einem neuen Beihilferahmen erlaubt die EU-Kommission künftig unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.

ROUNDUP: Nordex erhält größere Aufträge aus Deutschland und Türkei - Kurs steigt

HAMBURG - Der Windturbinenbauer Nordex hat kurz vor dem Quartalsende gleich zwei größere Aufträge an Land gezogen. Zusammengenommen belaufen sich die Order aus Deutschland und der Türkei auf eine Leistung von rund 600 Megawatt. Wie üblich nannten die Hanseaten in ihren beiden Mitteilungen vom Mittwoch zwar keine konkreten Summen - ausgehend aber von den durchschnittlichen Verkaufspreisen des vergangenen Quartals lässt sich rein rechnerisch ein Auftragsvolumen von rund einer halben Milliarde Euro vermuten. Die Börse reagierte entsprechend erfreut, die Aktie legte zu.

Formycon winkt Geld aus Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar

PLANEGG-MARTINSRIED - Dem Pharmahersteller Formycon winkt Geld aus der Vermarktung seines Biosimilars zu Bayers Augenmedikament Eylea in den USA und Kanada. Dort habe die Klinge Biopharma GmbH, die die weltweiten Vermarktungsrechte hält, einen Vertrag mit dem Vertriebsspezialisten Valorum Biologics geschlossen, teilte Formycon am Mittwoch mit. Zudem soll Valorum das Mittel auch in Kanada vermarkten.

Internet-Holding Prosus will Umsatz bis 2028 verdoppeln

AMSTERDAM - Der Technologieinvestor Prosus will seinen Umsatz in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Das würde den Erlös bis 2028 auf 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,8 Mrd Euro) bringen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag an. Prosus konzentriert sich derzeit auf die Expansion seines E-Commerce-Geschäfts. Der Investor baut auch sein Engagement bei Essenslieferdiensten aus. Der Aktionär des an der Frankfurter Börse notierten Unternehmens Delivery Hero übernimmt gerade dessen Konkurrenten Just Eat Takeaway.com .

Vorwürfe gegen Zahlungsdienstleister Payone



FRANKFURT - Der Zahlungsdienstleister Payone sieht sich mit Vorwürfen wegen "Schmuddelgeschäften" mit Anbietern von Dating- oder Pornoseiten konfrontiert. Über Jahre soll der Spezialist für digitale Zahlungen systematisch mit zweifelhaften Geschäftspartnern zusammengearbeitet haben und dabei gesetzliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention missachtet haben. Das berichtet der "Spiegel" als Teil eines internationalen Recherchenetzwerks.

EU-Automarkt legt im Mai weiter zu - Tesla verliert erneut kräftig

BRÜSSEL - Der Automarkt in der Europäischen Union hat im Mai den zweiten Monat in Folge zugelegt. Die Neuzulassungen seien im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf 926.582 Pkw gestiegen, teilte der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. Nach einem schwachen Start ins Jahr steht für die ersten fünf Monate noch ein Rückgang um 0,6 Prozent zu Buche. Getragen wurden die Zuwächse von Elektroautos und Hybridfahrzeugen, während sich reine Benziner und Dieselautos schlechter verkauften. Der US-Elektroautopionier Tesla musste jedoch einen weiteren heftigen Rückgang hinnehmen.

Fedex bleibt wegen unsicherer Wirtschaftslage vorsichtig

MEMPHIS - Der Logistik-Konzern Fedex verzichtet wegen der unsicheren globalen Nachfrage zunächst auf einen Gewinnausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26. Der DHL-Konkurrent rechnet wegen der schwachen Nachfrage für das erste Geschäftsquartal mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,4 bis 4,0 Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten waren im Schnitt von 4,03 Dollar ausgegangen. Der Umsatz dürfte im Jahresvergleich stabil bleiben oder um zwei Prozent wachsen. Die Aktie gab nachbörslich um rund drei Prozent nach.



Weitere Meldungen



-ROUNDUP/Schnieder: Bis 2032 sollen marode Brücken saniert sein -ROUNDUP: Weniger Aufträge für den Tiefbau

-ROUNDUP 2: Bahn plant mit längerer Generalsanierung bis 2035 -Warum Bosch Milliarden in Künstliche Intelligenz steckt -Absturz beim Ölpreis kommt nur langsam an der Tankstelle an -EU-Gericht billigt Corona-Beihilfen für Condor

-Deutschland kauft mit Norwegen für F-35 Marschflugkörper°

