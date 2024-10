Die Qualcomm-Aktie könnte durch eine neue Partnerschaft mit dem IoT-Spezialisten Kontron AG an Fahrt gewinnen. Auf dem "Age of Industrial Intelligence Event" in Austin wurde die Zusammenarbeit vorgestellt, die darauf abzielt, innovative Lösungen im Bereich Edge Computing und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Durch die Kombination von Qualcomms fortschrittlicher Mobil- und KI-Technologie mit Kontrons Expertise in robusten Embedded-Systemen sollen zukunftsweisende Anwendungen für Branchen wie Automotive, Industrieautomation und Smart Cities entstehen.

Fokus auf 5G und Edge-AI-Fähigkeiten

Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Integration von Qualcomm-Prozessoren in Kontrons Produktportfolio. Dies verspricht eine erhebliche Steigerung der Edge-AI-Fähigkeiten und eröffnet neue Möglichkeiten für industrielle IoT-Anwendungen. Die Partnerschaft unterstreicht Qualcomms Ambitionen, seine Marktposition im wachsenden Segment der industriellen KI-Lösungen auszubauen und könnte sich positiv auf die künftige Geschäftsentwicklung auswirken.

