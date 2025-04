Während viele Technologieunternehmen unter Auftragsrückgängen leiden, kann die FORTEC Elektronik AG (DE0005774103) mit Erfolgsmeldungen punkten. Der im Prime Standard notierte Spezialist für Stromversorgungen und Display-Lösungen vermeldet neue Auftragsgewinne in strategischen Wachstumsmärkten - und setzt damit ein deutliches Zeichen der Stärke.

FORTEC profitiert von Defence-Boom

Besonders vielversprechend: Im wachstumsstarken Verteidigungssektor konnte das Unternehmen mit Sitz in Germering gleich mehrfach punkten. Das Segment Datenvisualisierung überzeugte bei einem Drohnenabwehrsystem und sicherte sich einen Auftrag über rund 0,5 Millionen Euro. Noch gewichtiger ist ein weiteres Defence-Projekt mit einem Volumen von rund 3,5 Millionen Euro, das kurz vor der finalen Beauftragung stehen soll.

Auch in anderen Schlüsselbranchen läuft es rund: Im Medizinbereich konnte FORTEC einen Auftrag über rund 2,5 Millionen Euro für einen Anzeige- und Bedienmonitor einer Röntgenanlage gewinnen. Und im Segment Stromversorgungen wurde ein neues Auftragsvolumen von rund einer Million Euro im Bereich Railway gesichert - sowohl für Leistungselektronik in Zug-Blackboxen als auch für DC/DC-Wandler in modularen Box-PCs.

Solide Auftragslage trotz Konjunkturflaute

Mit einem vorläufigen Auftragsbestand von 52,1 Millionen Euro zum 31. März 2025 (31. Dezember 2024: 56,0 Millionen Euro) behauptet sich die FORTEC Elektronik AG erfolgreich am Markt - und das in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Die jüngsten Auftragseingänge sind Teil der "Strong Together 2030"-Strategie, mit der der Konzern seine Stärken bündelt und den Fokus auf zukunftsträchtige Branchen legt.

FORTEC könnte für Anleger interessant sein, die nach einem Unternehmen mit solider Marktposition und Zugang zu wachstumsstarken Sektoren wie der Verteidigungsindustrie suchen. Die Diversifikation in Märkten wie Medizintechnik, Bahn und Defence bietet nicht nur Stabilität, sondern auch vielversprechende Wachstumsperspektiven - ein Trumpf in Zeiten schwächelnder Konjunkturdaten.

