NEW YORK (dpa-AFX) - An den zuletzt starken New Yorker Börsen zeichnen sich am Donnerstag knappe Verluste ab. Neue Konjunkturdaten gaben den Kursen einen leicht negativen Impuls.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent im Minus bei 42.443 Punkten. Der zinssensiblere technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird mit 20.166 Punkten 0,5 Prozent tiefer erwartet. Damit dürften neue Bestmarken erst einmal ausbleiben. Das gilt auch für den marktbreiten S&P 500, der erst zur Wochenmitte ein Rekordhoch erreicht hatte.

Die US-Verbraucherpreise sind im September sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Jahresvergleich stärker als erwartet gestiegen. Damit bekamen die Erwartungen an den nächsten Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed Anfang November einen kleinen Dämpfer. Doch eine klare Mehrheit der Anleger rechnet ohnehin nur noch mit einem kleinen Zinssenkungsschritt von 0,25 Prozentpunkten - selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erscheint nicht ausgeschlossen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten stärker als erwartet zu.

Ein überraschend schwacher Ausblick von Delta Air Lines auf das laufende Quartal ließ die Aktien der Fluggesellschaft am Donnerstag vorbörslich zeitweise absacken. Zudem blieben Ergebnis je Aktie und Umsatz auf bereinigter Ebene im vergangenen Quartal knapp unter den Erwartungen. Die Titel der Konkurrenten American Airlines und Southwest Airlines wurden davon etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Beim Elektroautobauer Tesla stand vor der mit Spannung erwarteten ?Robotaxi?-Vorstellung ein Kursplus von 0,7 Prozent zu Buche. Damit würden die Aktien aber in der Handelsspanne der vergangenen Tage bleiben. Bei der Veranstaltung, die bereits mit zwei Monaten Verspätung stattfindet, muss Unternehmenschef Elon Musk hohen Erwartungen an das selbstfahrende Fahrzeug gerecht werden. Denn andere Firmen wie etwa die Google -Schwester Waymo, der Autobauer General Motors (GM) und chinesische Wettbewerber haben hier bereits einen Vorsprung. Auch wächst Teslas Geschäft mit Elektroautos angesichts der zunehmenden Konkurrenz längst nicht mehr so schnell wie in der Vergangenheit./gl/stk

