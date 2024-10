Das Photovoltaik-Unternehmen hat sich die Unterstützung der niederländischen Regierung in Höhe von 4,2 Millionen Euro für seine neue Solarzellenfabrik gesichert, die in der Stadt Veendam gebaut werden soll. Darüber hinaus hat das Unternehmen Stromversorgungszusagen für die ersten Produktionslinien und eine künftige Erweiterung erhalten. von pv magazine Global MCPV, ein in den Niederlanden ansässiger Zellhersteller, hat Finanzierungsvereinbarungen in Höhe von 4,2 Millionen Euro mit dem Wirtschaftsministerium der Provinz Groningen und der Investitions- und Entwicklungsagentur für die nördlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...