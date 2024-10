Die Tesla-Aktie erlebte in der vergangenen Woche eine bemerkenswerte Kursrally und konnte sich als meistgehandelter Großkonzern in den Vereinigten Staaten behaupten. Trotz der positiven Entwicklung an der Börse sieht sich der Elektroautohersteller mit Herausforderungen in der Produktion konfrontiert. Analysten zeigen sich gespalten über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens, wobei einige ihre Kursziele nach unten korrigieren, während andere optimistisch bleiben.

Produktionsengpässe belasten Prognosen

Die jüngsten Berichte über Lieferengpässe bei wichtigen Bauteilen haben zu einer teilweisen Drosselung der Produktion geführt. Als Folge musste Tesla seine Produktionsprognose für das laufende Jahr nach unten korrigieren. Diese Entwicklung könnte sich auch auf die Auslieferungen im ersten Quartal 2025 auswirken und wirft Fragen zur Erreichbarkeit einer positiven Bruttomarge auf. Trotz dieser Herausforderungen sehen einige Experten weiterhin Potenzial in der Tesla-Aktie und prognostizieren ein mögliches Kurswachstum von über 60 Prozent.

