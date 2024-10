Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 41

Voraussetzung ist die Erweiterung im Freefloat um mindestens 10 %-Punkte und deutlich weniger als 50 % beim Großaktionär der ehemaligen Ruhrkohle. Die Ziele sind ehrgeizig. Mit einer neuen Innovationsstrategie unter dem Stichwort Devulkanisation soll bis 2032 ein zusätzlicher Umsatz von 1,5 Mrd. € pro Jahr erreicht werden. Aktueller Stand 15,5 Mrd. € Umsatz p. a. Es geht um drei Bereiche, biobasierte Lösungen mit Anwendung in der Energiewendung und der Kreislaufwirtschaft. Klingt nicht sehr kreativ, aber ergäbe eine Umsatzperspektive von gut 18 bis 18,5 Mrd. € pro Jahr. COVESTRO bringt es zurzeit auf 14,4 Mrd. €. Der Gewinn ist stabil und ein KGV von 11,5 ist solide. Entscheidend ist die genannte Erweiterung des Freefloat.

Weitere Themen:
++ Der Herbstkonsolidierung fehlt weiterhin das zweite Standbein
++ Alle Ampel-Gesetze stehen auf dem Prüfstand
++ Die zwei Problem-Aktien im DAX sind eine neue Wette wert
++ TRATON: Das Management legt vor
++ MLP: Ein zweiter Blick ist lohnend
++ EUROPA: Interessante Überraschung bei diesem Pharma-Wert
++ Will PEPSICO sich neu erfinden?