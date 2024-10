Angesichts einer Abschwächung des Hurrikans Milton an der Westküste Floridas führen die Aktien der Rückversicherer am Donnerstag den DAX an. Munich Re gelingt am Nachmittag sogar der Sprung über eine historische Marke.Bei den großen deutschen Rückversicherern ist heute Aufatmen angesagt. Hannover Rück liegt 3,2 Prozent im Plus und wird im DAX nur von Munich Re übertroffen. Die Aktie des Münchner Konkurrenten legt sogar 4,2 Prozent zu. Mit einem Tageshoch von 501,00 Euro knackt Munich Re erstmals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...